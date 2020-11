Guide: Sådan skifter du skærm på en iPhone

Der findes ingen uddannelse for reparatører af mobiltelefoner, men forskellige aktører arbejder for, at det skal være muligt for flere at lære at reparere, så forbrugerelektronik kan få en længere levetid. En af vejene frem er at dele viden om gængse reparationer.

Her viser en af landets mest erfarne reparatører Henrik Lissau, hvordan man skifter skærm på en iPhone. Henrik Lissau er kvalitetsansvarlig i det uafhængige it-reparationsfirma GreenMind, som sælger brugt elektronik, og som udbyder landets angiveligt første kurser i at reparere smartphones.

»I dag kan man mig bekendt kun komme på kursus, hvis man er ansat i et firma, der er certificeret af Apple. Vi har længe gerne ville starte en kursusplatform op og tilbyder nu kurser, som henvender sig til blandt andre studerende,der gerne vil tjene lidt ekstra og arbejdsløse, der drømmer om at starte eget firma eller finde beskæftigelse i branchen«, siger Brian Funch, direktør i GreenMind.