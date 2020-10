Sådan skifter du selv skærm på din iPhone

Du taber din telefon, og skærmen smadres. Det kan også være, at batteriet hurtigt går dødt, eller en tredje vigtig funktion svigter. Er telefonen forholdsvis ny, får du den måske fikset, især hvis garanti eller forsikring betaler. Ellers er der stor sandsynlighed for, at du anskaffer dig en ny i stedet for at få den repareret.

Smartphonen har udviklet sig til vor tids måske vigtigste forbrugsgode. Beløbet, som en husstand årligt bruger på at købe mobiltelefoner, blev fra 2008 til 2018 ottedoblet fra 231 til 1.867 kroner i faste priser (korrigeret for inflation), viser tal fra Danmarks Statistik. Til sammenligning blev der i 2018 i snit brugt 97 kroner på reparation af telefoner mod 12 kroner i 2015, da der første gang blev spurgt til reparation.