Bente Klarlund: Sådan skal du leve for at få så mange skrantefri år som muligt

Stop lige op. Hvis du vil have mest muligt ud af tilværelsen i form af et længere liv med flere gode år uden sygdom, skal du være villig til at bryde vaner.

»Der er noget livskraft i ikke at gøre det samme hele tiden. Vi hører tit, at det er svært at ændre vaner, men min påstand er, at man godt kan, også sent i livet, og derigennem opnå en foryngelse«, siger Bente Klarlund.

Hun indleder sin nye bog ’Yngre med årene’ med et citat af Thomas Mann om at holde sig levende via nye vaner. Herefter følger kapitler med råd om, hvad mennesker på forskellige områder konkret kan gøre for at få så mange skrantefri år som muligt.