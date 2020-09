USA's topepidemiolog Fauci er ikke i tvivl: Corona smitter også via omdiskuterede mikroskopiske partikler

USA’s førende topepidemiolog Anthony Fauci har i et interview torsdag understreget, at han ikke længere er i tvivl om, at det nye coronavirus også kan smitte via mikroskopiske partikler, såkaldte aerosoler.

»Jeg mener, at der er nok beviser for, at aerosol-smitte forekommer«, siger Anthony Fauci.

Fagfolk har fra epidemiens begyndelse været enige om, at den primære smittevej er dråber med virus. De smitsomme dråber kommer ud af munden på den smittede ved nys, host, tale, råb. De kan holde sig i luften i 1-2 meter, før de falder til jorden. Derfor er supervåbnet fysisk afstand.