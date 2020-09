Fødevarebranchen vil halvere mængden af madspild på 10 år

En tredjedel af al mad, der produceres i verden, går til spilde i stedet for at blive i spist, vurderer FN. Og de enorme mængder skal begrænses, hvis vi skal leve op til målene om at mindske verdens CO 2 -udledning og bremse klimaforandringerne.

På Danmarks første nationale madspildsdag, tirsdag, skriver en række af landets største fødevareproducenter, forhandlere, organisationer og offentlige institutioner derfor under på, at de i løbet af de kommende 10 år vil halvere mængden af mad, der ender i skraldespanden.

Fødevarebranchen står for to tredjedele af Danmarks totale madspild på 700.000 tons om året, hvilket svarer til 3,8 procent af landets årlige samlede CO 2 -udledning. Den sidste tredjedel af madspildet sker hjemme hos borgerne selv.