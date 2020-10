På tre uger har Julie ændret syn på træning: »Tænk, at det kan være så nemt, og at der ikke skal mere til få at få børnene med«

Før familien Schjønnemann Erck for tre uger siden gik ind i kampen for en sundere hverdag med mere motion, rimede træningstid på solotid. Men med små ændringer hist og her er motion også blevet et familieanliggende.