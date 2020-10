Nu kan butikker, hvad danskerne bruger feriepenge til

Flere store virksomheder melder, at udbetalingen af indefrosne feriepenge allerede er begyndt at virke ude i butikkerne.

Status var ifølge ATP fredag, at 1,6 millioner danskere har bestilt cirka 34 milliarder kroner af pengene. Det har været muligt at bestille feriepengene siden tirsdag morgen i den forgangne uge.

Salling Group, der blandt andet står bag Netto, Føtex og Bilka samt BR-butikkerne, har over weekenden oplevet stor vækst i salget på tværs af kæder.

»Særligt i Bilka, hvor elektronik, blandt andet tv, har stået højt på danskernes indkøbsseddel«.

» Samme billede gør sig gældende i BR, hvor der bliver handlet mere per kunde og for højere beløb end normalt«, oplyser Salling Group i en skriftlig kommentar.

Hos Jysk, som er kendt for dyner, puder og boligtilbehør, kan feriepengene også mærkes, bekræfter kommunikationsdirektør Rune Jungberg Pedersen.

»Salget er markant højere end en normal weekend. Vi har solgt godt, siden feriepengene blev udbetalt«.

Selv om det også spiller en rolle, at mange danskere fik løn op til weekenden, så vurderer kommunikationsdirektør Rune Jungberg Pedersen, at det øgede salg er påvirket af feriepengene.

Møbler og køkkenmaskiner i Coop

Ifølge informationsdirektør i Coop Jens Juul Nielsen har koncernen oplevet over 20 procent mere onlinesalg på varer uden for fødevareområdet fra torsdag til og med lørdag.

»Vi har set en betydelig vækst på de lidt dyrere varer. Folk køber blandt andet køkkenmaskiner og møbler«.

Det er dog for tidligt at sige, at det øgede salg udelukkende skyldes feriepengene, for det har også været lønningsdag. Desuden har Coop kørt forskellige kampagner, understreger han.

