Det er historisk billigt at blive husejer lige nu

På ti år er en gennemsnitlig villa på 140 kvadratmeter et sted i Danmark blevet 400.000 kroner dyrere. Men det betyder ikke, at det er blevet sværere for nye købere at få foden indenfor. Tværtimod ligger den såkaldte boligbyrde – et udtryk for, hvor stor en del af vores disponible indkomst, vi bruger på at købe og eje en bolig – på et historisk lavt niveau.

»Med andre ord er det billigt for potentielle købere at få adgang til boligmarkedet«, siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark.

For første gang i ti år er der under 30.000 villaer til salg herhjemme, og det lave udbud presser priserne op i næsten hele landet.