Se, om du er blandt dem, der tilbydes gratis influenzavaccine i år

Man kan blive svært syg, hvis man får influenza og covid-19 samtidig, og det kan belaste sundhedssystemet, hvis antallet af indlagte influenza- og covid-19 patienter stiger samtidigt.

Derfor er det i år ekstra vigtigt, at man bliver vaccineret, hvis man er i særlig risiko for sygdom. Det er opfordringen fra Sundhedsstyrelsen.

»Der er et stort overlap mellem personer, der er i risiko for at få et alvorligt forløb med influenza, og dem, som er i risiko for at få et alvorligt forløb med covid-19. Influenzavaccination beskytter ikke mod covid-19 – det er vigtigt at understrege, men da det er de samme personer, der kan rammes hårdt af begge dele, så kan man minimere risikoen for, at de bliver alvorligt syge af influenza. Derudover kan de blive svært syge, hvis de får begge sygdomme på én gang«, siger Bolette Søborg, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen.