Bilejere betaler prisen for at være loyale over for mekanikeren

Prisberegnere benyttes flittigt af danske forbrugere, men når bilen skal på værksted, er de fleste særdeles loyale. Næsten tre ud af fire vælger samme autoværksted igen og igen uden at tjekke, om andre kan levere noget bedre.

21 procent vælger automatisk det værksted, hvor bilen er købt, viser en undersøgelse foretaget af Wilke for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

»Der kan være noget at hente ved at bede om tilbud fra flere autoværksteder, når man skal have repareret sin bil. Et uafhængigt værksted kan måske tilbyde noget bedre, når bilen for eksempel skal til service. Garantien gælder fortsat, såfremt servicen udføres efter de forskrifter, som det enkelte mærkes bilfabrik/importør foreskriver«, siger kontorchef Niels Enemærke i et nyhedsbrev.