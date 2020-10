Bente Klarlund: Det er på alle måder sundt at bestemme over egen krop og kunne sætte grænser

Nyhedsoplæsere i stilfulde jakkesæt informerer os time for time om den seneste udvikling inden for disciplinen håndspålæggelse. Hånden på låret, ja til tider inderlåret, blev sat i perspektiv, da DR 2 bragte en dokumentar om John F. Kennedy, hvis begejstring for kvinder ikke var begrænset til en manuel interesse for lår. Den magtfulde præsident dyrkede lagengymnastik med et utal af kvinder, unge og gamle, rige og fattige. Kennedy var ingen snob. Mere interessant er det, at han af sin samtid, og til dels sin eftertid, ses som en helt. Ingen har råbt ’magtliderlig kvindeundertrykker’ efter Kennedy. Det samme kan man sige om vores nationale statsmand, Jens Otto Krag, der i relationen til kvinder heller ikke lå på den lade side, hvis jeg må være så fri.

Men vi kvinder er blevet klogere og stærkere, og den kultur, man accepterede engang, vil vi ikke længere tolerere. Det står ikke til diskussion. Man kan diskutere, om det er rimeligt at dømme Kennedy og Krag med nutidens værdier, men vi kan i hvert fald konstatere, at tidsånden var en helt anden, hvad angik kønnenes omgang, for bare få år(tier) siden. Den opførsel, der tidligere ansås for om ikke normal så dog acceptabel, opleves i dag som grænseoverskridende og tæt på kriminel.

Og hvor vil jeg så hen med denne #MeToo-vinkel i en sundhedsklumme? Jo, også når det gælder sundhed, er det historiske perspektiv væsentligt. I tidligere tiders kultursamfund, hvor mad var en mangelvare, var kropsidealet velnærede kvinder med bløde, svulmende former, der udstrålede fertilitet. I dag har vi mad i overflod, og nutidens feminine kropsideal udstråler, at kvinder har taget kontrollen over deres krop. Vi vil være stærke, slanke og smidige. Men ønsket om kontrol og vores higen efter den perfekte krop kan kamme over i en både fysisk og mental usundhed, der næres af en slanke- og fitness-industri, som sælger drømme frem for viden.