Dialogen er droppet: Aktionen foran Rema 1000 viser den nye strategi i kampen mod turbokyllingen

En sen oktobereftermiddag tog demonstranter opstilling foran en Rema 1000 i København for at protestere mod salg af hurtigtvoksende kyllinger, som kæden samme dag var blevet opfordret til at droppe i helsidersavisannoncer. Samtidig blev forbrugere på sociale medier tilskyndet til at fravælge varen.

Bag initiativerne står dyreværnsforeningerne Dyrenes Alliance og Anima, som efter flere års dialog og samarbejde med virksomheder nu har valgt en mere konfrontatorisk stil for at sætte skub i processen med helt at få fjernet den såkaldte turbokylling af racen ross 308 fra det danske marked.

»Der blev også afholdt demoer i Aarhus, Aalborg, Viborg og Odense, flere er på vej, og tæt på 1.000 mennesker har tilkendegivet deres mening inde på Remas facebookside«, siger kommunikationschef i Anima Thorbjørn Schiønning.