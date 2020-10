Dine flugtveje er blevet afskåret: Nu vil bankerne æde af din opsparing

For bare et år siden skar Jyske Bank hul på bylden. Blidt.

I efteråret 2019 gjorde pengeinstituttet nemlig som det første alvor af flere måneders upopulære rygter om, at privatkunder skulle til at betale for at have penge i banken.

Men – og her hørtes et lettelsens suk blandt kunderne – den negative rente på 0,75 procent var kun for de allermest velhavende med mere end 7,5 millioner kroner på kontoen. Pyha.