Sarah Skarum har købt en badekåbe af fleece: Jeg har lyst til at tage den på på arbejde, jeg har lyst til at bo i den badekåbe, døgnet rundt, resten af året. Altid

Det begyndte ret uskyldigt.

Jeg skulle på efterårsferie og ville have en badekåbe, så jeg ikke kom til at fryse, når jeg drak min morgenkaffe. Jeg er verdensmester i at fryse, og jeg kan normalt fryse alle steder. Jeg sover med termoundertøj på om sommeren og køber dyner efter ’jeg skal have den varmeste, I har, er det virkelig den varmeste?’-metoden. På avisen har jeg to cardiganer i uld, så jeg kan variere, hvor meget uld jeg skal iføre mig, og så har jeg selvfølgelig også et tæppe.

Så badekåben skulle være tyk, varm og ikke alt for grim. Min mand og jeg har en aftale om, at man har vetoret over for hinandens hyggetøj. Jeg gider ikke se ham i hættetrøjer – så ligner han en sløv hashhandler, og det er ikke et look, jeg tænder på – og han er ikke fan af klassisk joggingtøj og slet ikke, da jeg købte et sæt i Japan, der var virkelig slasket, ret bredt og lidt for kort. Så den skulle også være pæn nok til, at han ikke blev i dårligt humør af at se på den.