Overblik: Alle dagligvarekæder sælger stadig den udskældte turbokylling

Forbrugerne køber kylling som aldrig før. På blot to år er mængden af fersk og frossen kylling solgt på årsbasis i landets supermarkeder vokset med 10 procent til 55.622.997 kilo, viser en opgørelse fra analysefirmaet Nielsen. Kylling er i høj kurs af flere grunde.

»Dels får et ønske om nemme og hurtige retter ofte danskerne til at vælge fersk kylling, når de står i deres supermarked og afgør, hvad der skal laves til aftensmad. Dels bekymrer global opvarmning flere, og det påvirker også, hvad vi spiser. Nogle vælger kylling frem for kødtyper, som har et større aftryk på klimaet«, siger firmaets nordiske kommunikationschef, Rasmus H. Sarauw-Nielsen.

Cirka tre fjerdedele af kødet sælges i fersk udgave.