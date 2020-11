Er du villig til at betale? Så meget koster dyrevelfærd, når du står ved køledisken

Årets fokus på produktionsforhold for slagtekyllinger efterlader et stort spørgsmål: Er folk villige til at betale mere for de hele kyllinger samt bakker med brystfilt, lår eller hakket kylling, som hver dansker i snit køber næsten 10 kilo af om året i landets supermarkeder?

For det er nødvendigt, hvis bundniveauet for dyrevelfærd skal hæves ved helt at fjerne fersk kød fra de billigste, hurtigst voksende kyllinger fra køledisken og erstatte dem med kyllinger, der vokser langsommere og blandt andet derfor kan opnå et dyrevelfærdshjerte.

De dagligvarekæder, som helt har droppet fersk kød fra de såkaldte turbokyllinger af racen ross 308 eller udskiftet dele af sortimentet med kød fra racen ranger gold, har i en periode holdt prisforskellen kunstigt nede ved at skyde penge i projektet.