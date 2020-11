Anna Mørch, 15 år: »Jeg glæder mig til, at man ikke skal gå og være så i tvivl hele tiden«

Når man er ung og har livet foran sig, kan det ved en aflysning af en stor fest fest være svært at finde trøst i tanken om, at der kommer masser af andre fester.

Alligevel reagerer 15-årige Anna Mørch med selvfølgelig respekt på de begrænsninger, som den værste pandemi i 100 år sætter for hendes hverdag.

»Jeg synes da, det er megaærgerligt. Det er et nederen tidspunkt lige nu, hvor vi har rigtig meget brug for at være sammen, fordi vi snart skal videre«, siger hun, med henvisning til at året i 9. klasse på Skolen Ved Sundet i København er det sidste, inden flokken spredes.