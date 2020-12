Julekort fra chefredaktøren: Lad os alle give hinanden en hjælpepakke mod ensomhed. Det koster et varmt hjerte og en håndfuld ord

Kære læser

Hvor har vi dog brug for julen i år. Ikke på grund af gaveræset, overforbruget og turene op og ned ad Strøget. Men fordi julehøjtiden er en enestående mulighed for at sige det, vi mest af alt har brug for at høre fra hinanden i en ualmindelig tid: Din tilstedeværelse giver min tilværelse varme og en følelse af fællesskab. Jeg tænker på dig. Jeg holder af dig. Jeg ønsker dig sundhed og lykke.

Siden foråret har vores mulighed for at være sammen været dramatisk reduceret. Vi kan ikke spise sammen, feste, synge, danse. Som samfund bekæmper vi én epidemi med risiko for at skabe en ny epidemi, der vokser ud af vores isolerede liv. Derfor har vi netop nu mere end nogensinde brug for at donere os selv og hinanden en kæmpe hjælpepakke af kærlig, medmenneskelig opmærksomhed og varme ord.