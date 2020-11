Taknemmelighedstræning batter: Vejen til lykken ligger i et lille, glemt ord på tre bogstaver

I lørdags blev Rikke Østergaard gift. Det længe ventede bryllup, der skulle have været stort slået op med alle parrets venner og familiemedlemmer, blev i stedet en intim affære for de i alt ti tilladte ifølge coronarestiktionerne – inklusive bruden og gommen selv.

Lige til at blive rigtig ærgerlig over. Eller hvad? Næh, man kan også vælge at være dybt taknemmelig. For at blive gift med sin elskede. For at være sammen med sine nærmeste den dag. Og for overhovedet at kunne holde bryllup.

»Det har gjort det nemt at vælge, hvem der ikke bliver inviteret, for der er kun plads til de otte allernærmeste. De andre må vi lave noget andet for en anden dag. Og det gode ved, at vi allesammen alle skal gå hjem kl. 22, er jo, at så er vi da sikre på, at folk ikke alt for fulde«, griner Rikke Østergaard og fortsætter: