Thanksgiving er den mest meningsfulde amerikanske tradition, vi kunne adoptere. Men i stedet fik vi overforbrugets festdag black friday.

På fredag bruger vi danskere flere penge end på nogen anden dag på året. Det er nemlig Black Friday, hvor forretninger verden over falbyder fladskærme fra Fjernøsten og kører køtilbud på kummefrysere.

Igen i år forventer danske butikker at slå alle rekorder. Men hvad vi helt har glemt, da vi adopterede den amerikanske udsalgstradition, er den endnu ældre amerikanske tradition for, at familier landet over aftenen før samles om et veldækket middagsbord med kalkun og pekannøddetærte for at fejre Thanksgiving og takke hinanden, universet eller Gud, hvis de er troende, for det gode i deres liv.

Ikke alene kunne vi have gavn af at praktisere noget taknemmelighed for det, vi allerede har, før vi går ud og køber løs. Desuden indvirker det positivt på hele vores tilværelse at udvise taknemmelighed, viser forskning. Ikke blot en enkelt aften om året, men helst hver dag, hvis man vi for alvor vil opleve den fulde effekt: lykke.