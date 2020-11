Nyt lån, fyring eller lønforhøjelse: Har du styr på forskudsopgørelsen?

Du skal nok ende med at betale det rigtige beløb i skat før eller siden.

Men for de fleste er det rarest, at det beløb, der bliver trukket i lønnen hver måned, er korrekt fra starten.

Og her kan du hjælpe dig selv ved at bruge et par minutter på din forskudsopgørelse for 2021, som netop er blevet tilgængelig på Skats hjemmeside.