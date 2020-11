Har du ikke råd til jul? Her kan du søge julehjælp

Julen er hjerternes fest. Derfor er der flere organisationer, der gerne hjælper de mest trængende med at få en lidt varmere jul ved at uddele julemad, legater eller gaver til børnene.

Her kan du se en oversigt over, hvor du kan få hjælp.

Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond

Fonden yder økonomisk julehjælp til personer, der er bosat i kommunerne København og Frederiksberg, og som har økonomiske vanskeligheder. I begrundelsen for at søge skrives ’julehjælp’, og der skal udfyldes et omfattende budgetskema. Læs mere på www.legatfonden.dk. Bemærk, ansøgningsfrist er i dag 20. november 2020.

Blå Kors

Børnefamilier på overførselsindkomst kan søge julehjælp. Familier, der i forvejen er tilknyttet Blå Kors, prioriteres først. Hjælpen forventes at bestå af to gavekort: et på 400 kr. til køb af mad i Lidl og et på 200 kr. til køb af julegaver i Blå Kors Genbrug. I enkelte kommuner uddeles i stedet en kurv med julemad. Læs mere på www.blaakors.dk.

Ansøgningsfrist er 26. november 2020.

Røde Kors

12.000 familier med hjemmeboende børn kan få julehjælp fra Røde Kors. Julehjælpen består af et gavekort til Coops butikker til en værdi af 800 kr. eller en kurv med julevarer og en gave til børnene. Der kan søges elektronisk på www.rodekors.dk. Fristen er 27. november 2020.

Dansk Folkehjælp

Enlige forsørgere med hjemmeboende børn under 18 år kan søge julehjælp. Forsørgeren skal være på overførselsindkomst – for eksempel kontanthjælp, SU eller revalideringsydelse. Julehjælpen består af en kurv med kolonialvarer for 500 kr. eller et gavekort til Rema 1000 til en værdi af 500 kr. samt et gavekort til GoGift til værdi af 1.000 kr. til køb af julegaver til børnene. Der kan søges elektronisk på www.folkehjaelp.dk. Fristen er 30. november 2020.

Frelsens Hær

Økonomisk trængte familier med hjemmeboende børn kan søge. Der kan søges elektronisk på www.fhjulehjælp.dk. Fristen er 30. november 2020.

Foreningen til støtte for mødre og børn

Julehjælpen er et legat på 1.000 kr., og det kan søges på www.morbarn.info. Fristen er 8. december 2020.

Mødrehjælpen

Alle økonomisk trængte kan søge, både familier og enlige. Julehjælpen gives i form af et beløb på 500 kr. per hjemmeboende barn og højst for tre børn. Der kan søges elektronisk på www.moedrehjaelpen.dk. Fristen er 11. december 2020.

Julehjælpen.dk

Økonomisk trængte familier med børn kan søge. Det kan gøres elektronisk på www.julehjaelpen.dk.

Fristen er 13. december 2020.

Kirkens Korshær

Det er de enkelte lokalafdelinger, der udbyder julehjælp. Kontakt derfor den lokale afdeling, og hør, om der er hjælp af hente. Læs mere på www.kirkenskorshaer.dk.

Børnenes Kontor, Børnesagen.dk og flere andre organisationer yder også julehjælp, men her er ansøgningsfristen overskredet.