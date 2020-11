Nyt mærke skal vise forbrugerne, at elektronik-producenter lever op til deres miljøansvar

Når du køber ny elektronik, kan du være med til at sikre, at der bliver genanvendt materialer fra udtjent elektronik. Nu introducerer foreningen Elretur nemlig et miljøcertifikat, som viser, at producenter eller importører overholder deres producentansvar.

Virksomhederne skal genbruge, genanvende og bortskaffe deres udtjente el-produkter for at spare knappe ressourcer og passe på miljøet. Men flere hundrede virksomheder overholder ifølge Elretur ikke reglerne. Miljøstyrelsen vurderer, at cirka 51.500 tons svarende til cirka 25 procent af det samlede salg af el-produkter aldrig registreres.

Elretur, der har 800 store og små virksomheder som medlemmer, vil med miljøcertifikatet gøre det let for forbrugerne at handle med de virksomheder, der overholder deres ansvar ved at udvinde værdifulde ressourcer fra udtjent elektronik, reparere, genanvende produkter og bortskaffe resten miljøansvarligt.