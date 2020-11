Læser: Kan jeg købe min juleand med god samvittighed, eller produceres de ligesom turbokyllinger?

En læser, som har lovet sig selv aldrig mere at købe turbokyllinger og derfor nøje udvælger varer fra fritgående eller økologiske kyllinger, vil gerne vide, om hun skal se sig lige så godt for i supermarkedernes kølediske, når hun køber and eller andebryst.

»Måske trænger disse stakler også til opmærksomhed, og vi forbrugere til et lille spark over skinnebenet. Det kunne man i hvert fald godt frygte, når det er muligt at købe et andebryst til 10 kroner eller en hel and til 39 kroner«, skriver Birte Agger, Hillerød.

Lever slagteænder under vilkår, der ligner dem, som dyreværnsorganisationer kæmper for at få afskaffet for hurtigtvoksende kyllinger?