Får lejerne lov at købe billigt? Retssag om boligerne, som Blackstone ville købe, er i gang

For præcis to år siden kom det frem, at den amerikanske kapitalfond Blackstone ville købe ejendommene kaldet Den Sønderjyske By på Frederiksberg - en enklave af røde, lave huse med små haver mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej.

537 millioner kroner ville amerikanerne betale for Den Sønderjyske By, der er ejet af den økonomisk pressede Frederiksberg Boligfond.

Nyheden førte en storm af protester med sig: