Afdragsfrihed koster op til 10 gange så meget i toppen af lånet som i bunden

Som nyetableret boligejer med høj gæld risikerer du at betale dyrt for at skaffe dig luft i økonomien.

Den klassiske ’pakke’ til førstegangskøbere har i mange år heddet realkreditlån til lav rente med 10 års afdragsfrihed, hvor de udskudte afdrag i stedet bliver brugt på at nedbringe det boliglån i banken med højere rente, som de fleste har ved siden af.

Og det lyder jo ganske fornuftigt.

Men hvis man vil optimere sin boligøkonomi, er det vigtigt at have øje for gebyrmodellen bag afdragsfrihed, påpeger Mikael Mogensen, boligekspert hos Mybanker, der bl.a. sammenligner priser og vilkår på lån.