Stor stigning i danske butikkers neteksport

Ordene nethandel og udland får sikkert mange til at tænke på danske forbrugere, som lader sig friste af lave priser og billig fragt fra blandt andre oversøiske handelsplatforme og tyske Zalando, som sidste år stod for næsten 4 procent af alle de køb, som danske forbrugere foretog på nettet.

Men trafikken går også den anden vej. Danske netbutikkers eksport stiger, viser en analyse fra Dansk Erhverv. Blandt de rundt regnet 1.000 medlemmer, der driver nethandel, svarer knap halvdelen, at de er kommet op på at sende mere end 50.000 pakker om året, hvilket er en stigning på et par procentpoint i forhold til året før.

Den voksende pakkemængde og en forventning om vækst skyldes blandt andet, at eksporten vokser støt. Mere end hver fjerde virksomhed sender over 25 procent af deres pakker ud af landet. Helt præcis ligger andelen af virksomheder, som får mere end hver fjerde ordre fra udlandet, nu på 27 procent. Sidste år lå andelen på 24 procent, og i 2015 gjaldt det kun for 12 procent af de medlemsvirksomheder i Dansk Erhverv, som driver nethandel.