Uden for kontortid: Jeg troede, at gaver ikke betød noget for mig mere. Hvor tog jeg fejl

En stor isspand, selv om jeg har en lille, og et termometer, der kan måle, hvor varm olie er, var, hvad jeg kunne svinge mig op til at tænke, at jeg ønskede mig, da jeg for nogle uger siden begyndte at tænke på at skrive en ønskeseddel.

Min steddatter grinede ad mig. Hun ønsker sig massevis af ting, som hun både mangler, drømmer om og ikke selv har råd til. Jeg kan godt huske fornemmelsen af virkelig, virkelig at ønske sig noget, suget i maven, når man håbede på at få det, fornemmelsen af at åbne en pakke og indeni messe: »gid det er det, gid det er det«, glæden, når det viste sig, at man faktisk havde fået lige præcis den ting, man ønskede sig.

Men det er gået over, har jeg ment flere gange de senere år. Jeg mangler ikke rigtig noget, og hvis jeg virkelig mangler det, har jeg råd til at købe det selv, når jeg kommer i tanke om det. Hvem gider vente til december, hvis man mangler en badekåbe i oktober?