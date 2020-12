Mille Gori elsker at give julegaver: »Det handler om at fortælle et menneske, at jeg kender det«

Hvad er den mest personlige gave, du nogensinde har givet?

»Da jeg var barn, læste min far og jeg altid ‘Drengen i månen’. Bogen stammer fra hans barndom, så da jeg fandt Ib Spang Olsens originale tegning af den måne, som er på forsiden, vidste jeg, det ville ramme plet. Ligesom mig er min far følsom, og han blev meget rørt, da jeg gav ham den sidste jul. Faktisk har jeg noget med at forære billeder, fordi det gør noget helt særligt ved os mennesker. Som det maleri, jeg fik en kunstmaler til at lave af min kæreste Thomas Buttenschøns mor. Han mistede begge sine forældre, da han var lille, og har kun få fotografier af sin biologiske mor. Men særligt et, hvor hun står helt alene i en blå kjole, betyder sindssygt meget for ham. Nu hænger maleriet af hende i vores stue, er kæmpestort og enormt smukt«.

Hvad betyder det for dig at give sådan nogle gaver?