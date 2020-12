Hjemmearbejde og god tid giver rekordstor handel på nettet

Hvis corona har sendt dig hjem, så dit arbejde nu skal klares fra spisebordet, kender du det sikkert godt: I stedet for at bruge kaffepausen på smalltalk med kollegerne kan du lige gå på nettet. Klik, klik, læg i kurv, køb. Endnu en julegave er bestilt – og måske også en til dig selv.

Sådan gør mange af os i i hvert fald i år, fortæller chefkonsulent for digital handel Henrik Theil fra Dansk Erhverv, og det får handlen i netbutikker til at nå hidtil usete højder.

Den nyeste e-handels-analyse fra Dansk Erhverv viser, at hver fjerde dansker nu handler på nettet mindst en gang om ugen. Endnu flere gjorde det under den nyligt overståede black week, hvor vi købte ind for 3 milliarder mere end på en almindelig uge, hvor danskerne typisk handler for mellem 2 og 3 milliarder kroner.