Eva havde glemt sine fire små pensioner. Nu investerer hun dem selv, og det går godt

FAKTA

Sådan samler du pensioner

Gå ind på www.pensionsinfo.dk. Her får du overblik over, hvilke opsparinger du har i hvilke selskaber.

Bed dit nuværende pensionselskab – eller en bank – om at få de hvilende opsparinger overført. Du kan sammenlægge med din aktive pensionsordning eller f.eks. oprette en pensionsdepot, du selv investerer.

Beløb under 20.000 kr. er gratis at flytte, ved større beløb kan det afgivende selskab opkræve et gebyr .Forvent at betale 1.500 - 2.000 kr. i gebyr og mindre, hvis du overflytter i forbindelse med jobskifte.













Vis mere