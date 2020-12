Ingenting er mit, og jeg kan altid høre andres åndedræt

Engang for længe siden, dengang man måtte rejse, snuppede jeg et skilt med hjem fra et hotel. Den slags, som man hænger på døren, når man gerne vil have, at stuepigen ikke lukker sig ind. På den slags skilte plejer der at bare at stå »please do not disturb« , forstyr venligst ikke, men på dette helt særlige skilt stod der »I want to be alone«.

Jeg havde egentligt glemt, at jeg havde det liggende, men fandt det for nylig ved tilfælde, og aldrig nogensinde har noget ringet så rent i mig. Jeg vil virkelig gerne være alene. Det er det eneste, jeg ønsker mig lige nu.

Vi er hjemsendt, min mand arbejder også hjemme det meste af tiden, og selv om han er sød, bliver jeg en lille smule vanvittig af aldrig at være alene. Jeg skal ikke noget. Jeg laver det samme, når jeg er alene, som når han er her, læser, ser dårligt tv, strikker, dimser rundt på nettet. Men fornemmelsen af, at ingen kan komme forbi, ingen taler, roen, åh, den savner jeg.