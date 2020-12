Sarah Skarum: Den her sætning har reddet mig

Når du læser disse ord, er Danmark lukket ned. Det skete julenat.

Jeg sad i min sofa, under det uldne tæppe, og så pressemødet. Som jeg så mange gange dette år har set pressemøder med et øje på tv-skærmen og et på Twitter, ivrigt scrollende for at se, om nogen vidste noget, bare få minutter før det blev sagt på pressemødet.

Det var forårets indre uro, der blussede op. Og så trætheden og ærgrelsen over udsigten til måneders hjemmeliv, så stille så stille. For nok er jeg ikke en af dem, der har været hårdt ramt. Mit arbejde kan med en netopkobling og en laptop i grove træk nemt flyttes hjem. Den eneste, der i min familie blev fyret, har fået et job, hun har ønsket sig i årevis. Alle er raske og har det godt.