Denne burger er vegansk. Man kan ikke se det. Men kan kokken og madskribenten smage det?

»Jeg er vildt imponeret. Det var slet ikke sådan her, jeg havde forestillet mig, at det ville være. Hvis jeg ikke vidste det, så er jeg ikke sikker på, at jeg ville vide, at det ikke er kød«.

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra Lâm Lê, den ene af Politikens to testdommere, da han sætter tænderne i den allerførste bid vegansk burgerbøf. Han har fået bøffen fra svenske Hälsan Kök serveret både helt rent og i en burgerbolle sammen med vegansk mayonnaise, ketchup og syltede agurker.

Han havde forventet en helt anden smag og konsistens og et produkt, der mindede markant mindre om kød, end den ellers hundrede procent plantebaserede burgerbøf gør.