Guide: Sådan undgår du at ende i krig med din larmende nabo

Hver tredje beboer i etagebyggeri er generet af lyde fra naboerne, og 7 ud af 10 nabokonflikter handler om støj, men hvad gør man ved problemet, og hvordan kontakter man sin nabo, hvis lydene bliver et problem?

Det ved de færreste, men nu rundes et projekt om nabostøj ledet af postdoc Sandra Lori Petersen, Institut for Antropologi ved Københavns Universitet, af med en håndbog med 12 konkrete råd. 8 til beboere og 4 til bestyrelser og boligadministrationer.

1Tag uformel kontakt med din nye nabo. Det kan forebygge konflikter om nabostøj, hvis man hurtigt får hilst på sine nye naboer. Hvis man fra starten taler åbent om hinandens behov og grænser, og hvornår ro er særlig vigtig, er det lettere senere at håndtere eventuelle problemer med støj. Det behøver ikke betyde, at man skal have en nær relation.

2Tal med din nabo, hvis du er generet af støj. Tag hurtigt kontakt og få talt konkret og konstruktivt om sagen. Vent, til irritationen har lagt sig, men udskyd det ikke, for problemet vokser sig større, jo længere du venter. Vær ærlig og konkret, når du beskriver generne. Forklar, hvordan du oplever dem, i stedet for at påpege, hvad naboen gør forkert.

3Søg viden om bygningens lydisolering. Dårlig lydisolering kan betyde, at selv almindelige hverdagslyde kan høres tydeligt gennem loft, gulv, væg og ventilationskanaler. At kende til bygningens beskaffenhed kan øge forståelsen for, at nabostøj ikke skyldes hensynsløs opførsel. Søg mere information om boligtypers lydisolering på Roligbolig.dk.