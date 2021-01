Underbo og overbo: Claudia får hjertebanken, bare hun hører Almira gå rundt i strømpesokker. Almira slapper aldrig af, fordi hun tænker på støjfølsomme Claudias reaktion

Claudia og Otto har boet 30 år i en andelslejlighed i en bygning fra 1900. De første 20 år følte de sig ikke forstyrret af nabostøj, men så flyttede de rolige ovenboer ud, og ind rykkede 18-årige Philip. Han tog tæpperne af gulvene og hang ud med sine venner i lejligheden til sent om aftenen.

Otto begyndte at bruge ørepropper om natten, men Claudia ville kunne høre datteren i det tilstødende værelse med det resultat, at hun ofte til langt ud på natten blev holdt vågen af lyde fra Philips lejlighed.

Hun forsøgte at tale med Philip om, at hun følte sig generet, men det gik ikke godt. Tværtimod blev deres relation mere og mere konfliktfyldt. Den kulminerede med, at Philips advokat meddelte Claudia, at hun ikke længere skulle kontakte Phillip direkte, men gennem ham. Lydene fortsatte og gav hende alvorlige søvnproblemer.

»Jeg har haft for højt blodtryk, og jeg har helt klart været stresset. Jeg er gået i seng med hjertebanken hver eneste aften i måske en tre-fire år, altså hvor hele sengen simpelthen bare har hoppet«, fortæller hun.