Hvor mange penge bruger du egentlig? Læg budget og få en øjenåbner

Mindre sukker og mere motion i det nye år? God idé!

Men et nytårsforsæt kunne også handle om at få din økonomi i bedre form – og et godt sted at starte er at lægge et budget.

Ligesom kalorietælling kan afsløre, at du indtager mere, end du forbrænder, kan budgettet gøre det synligt, hvor dine penge forsvinder hen. Og så har du et udgangspunkt for forandring:

»Budgettet er det vigtigste redskab i din privatøkonomi, hvis du bruger det aktivt og holder det opdateret«, fastslår Erik Fraas.