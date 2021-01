Har du også glemt, hvilken dag det er?: Vi lever i en tid uden punktummer

Det var en historie om ungdom og tabte muligheder, som Scherfig ikke kunne have skrevet meget bedre.

Den forsvundne studenterkørsel. For sidste sommer så det længe ud, som om årets studenter ikke fik lov til vognturen.

Men med en lykkelig slutning, for efter et forår, hvor alt ikke havde været, som det plejede for landets studenter, lykkedes det i allersidste øjeblik at sikre, at studenterne fik lov til vognturen, hvor de tiltagende berusede kører fra hjem til hjem og lykønskes, mens de tiljubles på gaderne, hvor de dyttende, jublende og af og til moonende kommunikerer med forbipasserende.

»Studenterkørsel blev pludselig magtpåliggende for mange at få gennemført, og det blev fremstillet som var det det forsømte forår, hvis de ikke kom ud at køre«, siger Tine Damsholt, professor i etnologi på Saxo-instituttet på Københavns Universitet.