Tusindvis af køreskoleelever kan se frem til en ekstra regning

Bertram Andreassen manglede kun den praktiske køreprøve, da coronaen igen i december fik det politiske Danmark til at sætte landet i stå.

Prøven skulle have stået 17. januar, men nu har det lange udsigter, og det kommer til at gøre kørekortet dyrere, forventer den 19-årige lærervikar.

»Jeg bliver nok nødt til at købe yderligere køretimer, for jeg har kørt alle dem, der var tilknyttet lovpakken, som jeg havde købt. De ekstra timer kunne jeg godt have undgået, hvis det hele var kørt i rap«, siger Bertram Andreassen, som betaler 900 kroner for en køretime med to lektioner.

En lovpakke indeholder teori- og køretimer og kurser i for eksempel glatbanekørsel, som loven kræver. I øjeblikket lokkes der med priser ned til knap 12.000 kroner for en almindelig pakke, men mange steder er prisen snarere over 14.000 kroner. Oveni kommer gebyrer for prøver, og nogle steder også prisen for teoribogen, førstehjælpskurser og andet ved siden af pakken.