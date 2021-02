Nej tak! Ema og Danni så, hvad det kostede at få afdragsfrihed

»Pludselig var det rigtige hus der bare. Vi var ude at se det på en søndag som de første. Tirsdag købte vi det for næsen af to andre par«.

Ema Ramovic og Danny Tamsen på 32 og 33 år nåede at kigge på ti huse i løbet af en måned i sommer og var til sidst ret skarpe på, hvad de ledte efter.

Og de kan bekræfte, at man er nødt til at tage en rask beslutning på boligmarkedet i øjeblikket for ikke at blive overhalet indenom af andre ivrige købere.

Til gengæld er der ikke noget forhastet over parrets finansiering af halvandetplanshuset på 156 kvadratmeter for enden af en stikvej i den sydøstlige del af Aalborg, hvor de flyttede ind i november med deres lille søn.

»Vi spurgte fire banker, fik tilbud og holdt dem op i mod hinanden«, fortæller Ema Ramovic, der arbejder som jurist i Styrelsen for Patientklager.