Nabostøj deler vandene: »Så må folk sgu flytte til Virum«

Kommentarsporet fra Politikens artikler om nabostøj i etageejendomme efterlader ingen tvivl om den almindelige holdning: Hvis man ikke kan klare lydene, må man finde et andet sted at bo.

»Så må folk sgu flytte til Virum«.

»Det er en fin gestus at vise hensyn. Men kan man ikke bo på en campingplads, kan man ikke bo i etagebyggeri«.

»Så køb dog et hus, eller få en ældrebolig. Det kan umuligt passe, at vi som unge mennesker konstant tilsidesættes for ældre menneskers behov i oldgamle bygninger. Især hvis man har gjort alt for at freaking imødekomme dem, men det stadig ikke er godt nok«.

Reaktioner viser også, at det efterlader tusindvis af mennesker med et problem.