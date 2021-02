Sygeplejersker og lærere får mere udbetalt i pension – uden at indbetale ekstra

En sygeplejerske eller folkeskolelærer – og andre med en årsløn mellem 200.000 og cirka 460.000 kroner – kan risikere at miste så meget af de offentlige ydelser som pensionist, at det faktisk ikke betaler sig for hende at spare så store summer op til sin alderdom, som hun automatisk gør igennem sin arbejdsmarkedspension.

Forklaringen er, at man bliver trukket i folkepensionens tillæg, så snart udbetalingen fra ens egne pensioner overstiger et vist beløb; i år er grænsen 88.700 kroner for en enlig og 177.700 kroner for et par.

Det kaldes med et teknisk udtryk ’samspilsproblemet’ og rammer aktuelt cirka 40 procent af alle folkepensionister.