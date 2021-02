Takket være Doro slap jeg for at ringe efter montøren, der ville have grinet hele vejen hjem

Jeg finder det sært afslappende at vaske. Altså processen med at farvesortere, pletbehandle, hænge det rene duftende tøj op, lægge det sammen. Alene i kælderen og med hjernen slået fra.

Men på det seneste er jeg mest kommet rødglødende op fra samme kælder arrig over, at vores ellers ikke helt billige Miele-vaskemaskine efterhånden kun var villig til at køre programmet 40 grader finvask.

Alle andre programmer gik i stå efter cirka to tredjedele af vasketiden med en enerverende bippen og ’fejl 10’ blinkende i displayet. Hvorefter jeg ikke kunne gøre andet end at starte en 20-minutters skylle-/centrifugeseance for at få vandet væk og tøjet ud.