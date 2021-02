Sarah Skarum: Jeg skal ikke købe noget tøj i 2021

I sommer, da man stadig måtte den slags, var jeg til min venindes fødselsdag. Ved siden af mig sad en af hendes veninder, som jeg ikke havde mødt før. Vi snakkede, og da hun nævnte, at hun i 2020 ikke ville købe noget tøj, sagde jeg henkastet, som man nu gør efter tre glas hvidvin på en varm aften, at øv da, det ville jeg godt have været med til, men nu var det jo for sent.

Hun kiggede på mig, grinede og sagde: »Jeg kan sagtens tage 2021 med. Skal vi aftale det?«.