Han ved aldrig, om det er hans livs fisk, der venter derude, eller om det bliver en dag, hvor han bare kommer til at være alene med sine tanker ved vandet.

Men 20-årige Rahman Salman ved, at det er livgivende lige meget hvad.

»Lystfiskeri er et pusterum fra min hverdag. Bare tanken om, at jeg skal af sted, giver mig en indre ro«, siger den 20-årige odenseaner, hvis tommelfingerregel er, at han aldrig har sin mobiltelefon med, når han er af sted for at fiske.

»Jeg gider ikke at blive forstyrret«.