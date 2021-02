Sarah Skarum: En præmiehusmor i et hjemmefængsel

Det er ikke nogen hemmelighed – især ikke for folk, der opholder sig i nærheden af mig – at jeg hader corona, hader nedlukningen, hader afsondretheden og glæder mig til den dag, hvor jeg slipper ud af mit hjem, som på tunge dage føles som et fængsel.

Men lige nu, hvor tallene nok er positive, men den britiske mutation vinder frem, og i hvert fald én vaccine ikke virker så godt på den sydafrikanske af slagsen, øver jeg mig i at holde øje med, om der er noget som helst godt at sige om det at være hjemme.