»Mange forældre ved slet ikke, hvad der foregår«: Unges brug af snus er eksploderet

Fakta

Sådan hjælper du

Snuser en fællesbetegnelse for røgfrie nikotinprodukter, der anvendes i munden, f.eks. svensk snus, skrå, tobakspastiller, pulvertobak, tyggetobak og nikotinposer.

Vil du hjælpe en ung med at blive nikotinfri, er det vigtigt at snakke om emnet på en måde, hvorpå du viser din interesse og ikke er fordømmende.

Stil åbne spørgsmål som: Hvad fik dig til at starte med at bruge snus? Hvilke fordele og ulemper ser du ved at bruge snus? Kan du forestille dig at bruge snus, når du bliver voksen? Hvad kunne du i stedet gøre i de situationer, hvor du bruger snus? Ved du, hvad snus gør ved krop og hjerne? Kunne du overveje at blive snusfri?

Vær tydelig, og sig ligeud, at du ikke vil have, at dit barn bruger snus. Mange forældre frygter, at forbud virker modsat hensigten, men evidensen viser, at de fleste børn retter sig efter dem.

Få hjælp udefra, hvis den unge er blevet afhængig af nikotin. Alle kommuner tilbyder hjælp. Du kan også kontakte Stoplinjen på tlf. 80 31 31 31, sms’e RYGESTOP til 1231 eller downloade appen E-Kvit eller XHALE.

www.snakomtobak.dk

Kilde: myteromsnus.dk og professor i tobaksforebyggelse Charlotta Pisinger

Vis mere