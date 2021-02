Kaffevognen og slangen af mennesker udenfor villa på Amager tegner et godt billede af boligmarkedet i hovedstaden lige nu

Der er kaffevogn i kulden til de håbefulde, som møder op til åbent hus på Amager for tiden. For de må indstille sig på at stå i kø i en rum tid, før de kommer ind og får et hurtigt kig.

Kombinationen af forbuddet mod mere end 5 personer samlet og en overvældende interesse for at købe bolig betyder nemlig, at man om søndagen kan se lange slanger af mennesker vente foran hoveddøren til huse og lejligheder.

»30-35 hold til åbent hus er ikke unormalt«, fortæller Anders Riis, indehaver af RealMæglerne Sundbyerne med tre butikker på Amager.

I søndags var 43 hold mødt op for at kigge på en 129 kvadratmeter stor villa på Kingstonvej udbudt til 4,295 mio. kroner.