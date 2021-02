Mægler: »Det bliver vildere og vildere. 35 hold til åbent hus er ikke unormalt«

Der er kaffevogn i kulden til de håbefulde, som møder op til åbent hus på Amager for tiden. For de må indstille sig på at stå i kø i en rum tid, før de kommer ind og får et hurtigt kig.

Kombinationen af forbuddet mod mere end 5 personer samlet og en overvældende interesse for at købe bolig betyder nemlig, at man om søndagen kan se lange slanger af mennesker vente foran hoveddøren til huse og lejligheder.