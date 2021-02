Alle danskeres pensionsselskab holdt hovedet koldt og scorede milliarder

ATP, som sikrer alle folkepensionister et livsvarigt økonomisk tilskud, havde lige fået ny investeringsdirektør 1.marts, da helvede brød løs sidste år.

Corona havde for alvor bidt sig fast i Europa og USA, og det fik aktiekurser over hele verden til at rasle ned. Det er svært at se på, når ens opgave er at få medlemmernes indbetalinger til at vokse.

»Der blev tabt mange milliarder på få uger. Ikke engang under finanskrisen i 2008 eller under depressionen i 1929 var markederne dykket så meget, så hurtigt«, fortæller investeringsdirektør Mikkel Svenstrup i ATP’s årsrapport.

Men en del af pensionskassens strategi – ATP kalder det selv ’sin del af løsningen under coronakrisen’ – var at beholde og øge sine meget store ejerandele af især danske børsnoterede virksomheder. Selv om værdien styrtdykkede.

Samtidig opkøbte ATP danske statsobligationer.